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الأوقاف: انطلاق دورة تجديد الخطاب الديني لأئمة السودان.. الاثنين

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الأوقاف: انطلاق دورة تجديد الخطاب الديني لأئمة السودان.. الاثنين الأوقاف: انطلاق دورة تجديد الخطاب الديني لأئمة السودان.. الاثنين

مصراوي Masrawy

01:52 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سفير السودان بالقاهرة محمد إلياس، ونائبه خالد الشيخ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بجاردن سيتي.

وبحث الوزير مع السفير، إنهاء الترتيبات لاستقبال نخبة من الأئمة السودانيين لحضور دورة تدريبية مشتركة مع نخبة من زملائهم المصريين في قضايا تجديد الخطاب الديني وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك وتفكيك وتفنيد الفكر المتطرف، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الدورة تنطلق الاثنين المقبل بمحاضرة مشتركة للدكتور محمد مختار جمعة، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، بحضور كل من الدكتور عبدالرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بدولة السودان الشقيقة، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بالسودان.

وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، ويناقش كل من وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق في نشر الفكر الوسطي المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف.

وسيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات المهمة والمشتركة خلال زيارة الوزير السوداني والوفد المرافق له.

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