من "الخناقة" إلى البراءة.. قصة "سيدة الكرم" في المنيا "تسلسل زمني

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مصراوي Masrawy

كتب - عاطف مراد ومحمد النادي:

قبل 4 سنوات من الآن دخلت السيدة سعاد ثابت، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا لتحرر محضرًا تتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليها، لتفتح ملف قضية استمرت 4 سنوات ولا تزال تشغل قطاعًا كبيرًا من الرأي العام خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين وإعلان النائب العام نظر الطعن على قرار المحكمة.

"مصراوي" رصد تفاصيل الواقعة في تسلسل زمني منذ البداية، انتظارًا لما يسفر عنه قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي من مستجدات.

"شائعة" أشعلت فتيل الأزمة

تعود الواقعة إلى شهر مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "شائعة" وجود علاقة بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقة عاطفية بين «أشرف. ع»، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى «ن. ر»، 32 عاما.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات المباحث، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.

وأصيب خلال الاشتباكات "عطية.ع"، 58 عامًا، مزارع، ونجله عياد، 30 عامًا، عامل، بكدمات وجروح.

السيدة تقدم بلاغًا

توجهت السيدة سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا اتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.

حكم غيابي وبراء المتهمين

أمس الخميس أسدلت محكمة جنايات المنيا، الستار على الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية سيدة الكرم"؛ إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة بالاعتداء على السيدة سعاد ثابت.

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، كل من: نظير إسحاق، وشقيقة عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.

النائب العام ينظر في الطعن على الحكم

اليوم الجمعة أعلنت النيابة العامة، أن المستشار حمادة الصاوي أصدر قرار بدراسة الطعن على قرار المحكمة ببراءة المتهمين، تمهيدًا لإعادة النظر في الواقعة.