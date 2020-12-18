أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

من "الخناقة" إلى البراءة.. قصة "سيدة الكرم" في المنيا "تسلسل زمني

Print
من "الخناقة" إلى البراءة.. قصة "سيدة الكرم" في المنيا "تسلسل زمني من "الخناقة" إلى البراءة.. قصة "سيدة الكرم" في المنيا "تسلسل زمني

مصراوي Masrawy

04:25 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - عاطف مراد ومحمد النادي:

قبل 4 سنوات من الآن دخلت السيدة سعاد ثابت، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا لتحرر محضرًا تتهم فيه مجموعة من الأشخاص بالاعتداء عليها، لتفتح ملف قضية استمرت 4 سنوات ولا تزال تشغل قطاعًا كبيرًا من الرأي العام خاصة بعد الحكم ببراءة المتهمين وإعلان النائب العام نظر الطعن على قرار المحكمة.

"مصراوي" رصد تفاصيل الواقعة في تسلسل زمني منذ البداية، انتظارًا لما يسفر عنه قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي من مستجدات.

"شائعة" أشعلت فتيل الأزمة

تعود الواقعة إلى شهر مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "شائعة" وجود علاقة بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقة عاطفية بين «أشرف. ع»، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى «ن. ر»، 32 عاما.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت تحريات المباحث، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.

وأصيب خلال الاشتباكات "عطية.ع"، 58 عامًا، مزارع، ونجله عياد، 30 عامًا، عامل، بكدمات وجروح.

السيدة تقدم بلاغًا

توجهت السيدة سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا اتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.

حكم غيابي وبراء المتهمين

أمس الخميس أسدلت محكمة جنايات المنيا، الستار على الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"تعرية سيدة الكرم"؛ إذ أصدرت حكما ببراءة المتهمين الثلاثة بالاعتداء على السيدة سعاد ثابت.

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، كل من: نظير إسحاق، وشقيقة عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات.

النائب العام ينظر في الطعن على الحكم

اليوم الجمعة أعلنت النيابة العامة، أن المستشار حمادة الصاوي أصدر قرار بدراسة الطعن على قرار المحكمة ببراءة المتهمين، تمهيدًا لإعادة النظر في الواقعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية