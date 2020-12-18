رئيس جامعة شقراء يصدر عددًا من قرارات بتكليفات أكاديمية

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"الناهض" عميدة لتربية المزاحمية.. و"ابن صالح" للهندسة و"المواش" لقسم الصيدلة

أصدر رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف عددًا من القرارات بتكليف قيادات أكاديمية في كليات الجامعة.

وشملت القرارات تكليف الدكتورة ابتسام بنت عبد العزيز بن ناهض عضو هيئة التدريس بكلية التربية بالدوادمي، بالعمل عميدة لكلية التربية بالمزاحمية، وتكليف الدكتور خالد بن محمد بن صالح عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي بالعمل عميدًا لكلية الهندسة بالدوادمي، وتكليف الدكتور سعود بن عبدالعزيز المواش عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بالدوادمي رئيسًا لقسم العلوم الصيدلية بالكلية.