تكريم الفائزات بدوري كرة القدم المجتمعي للسيدات

★ ★ ★ ★ ★

بحضور رئيس الاتحاد السعودي للرياضة

بتوجيه ومتابعة من قبل وزارة الرياضة، تقرر إطلاق دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وبدعم مباشر من برنامج جودة الحياة، أقيمت مباريات الدوري في 17 نوفمبر 2020 بمشاركة 24 فريقًا من الرياض وجدة والدمام، حيث تراوحت أعمار المشاركات ما بين 17-30 سنة.

وأقيم الدوري الأول، من نوعه في المملكة، حيث تضمن دور المجموعات للمدن وصولا إلى كأس الأبطال، والتي شملت المتأهلين للنهائيات من كل مدينة إلى جانب أفضل فريق ضمن المراكز الثانية.

وانطلقت النهائيات لكأس الأبطال في 10 ديسمبر، ضمن الدور النصف النهائي بين فريقي شعلة الشرقية وتحدي الرياض، وجدة إيجلز ضد ستورم، والمباراة النهائية بين فريقي تحدي الرياض وجدة ايجلز.

وحضر كل من رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع ، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، والاستاذة شيماء صالح الحصيني، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالإضافة إلى كبار أعضاء فريق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حفل توزيع الجوائز بعد المباراة النهائية.

وقدم الأمير خالد كأس الأبطال للمركز الأول لفريق التحدي وجائزة قدرها 150,000 ريال سعودي وكأس الأبطال للمركز الثاني لفريق جدة ايجلز وجائزة بقيمة 50,000 ريال سعودي، وجائزة لأفضل فريق (فريق ستورم) بقيمة 10,000 ريال سعودي، وجائزة أفضل حارسة مرمى في كأس الأبطال (حصة السديري – فريق جدة ايجلز) 10,000 ريال سعودي، وهدافات الدوري في كأس الأبطال (داليا أبو لبن من فريق ستورم، تقوى الدريدي من فريق التحدي، وفرح جفري من فريق جدة ايجلز) بمجموع جوائز بقيمة 10,000 ريال سعودي.

وشهد الحفل تكريم فرق المراكز الأولى والثانية من كل مدينة، وكذلك أفضل الهدافين وأفضل حارسات المرمى من كل مدينة في دور تصفيات المدن.

وقال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة: كان اتحاد الرياضة للجميع، يدعم بشكل متواصل من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وأنه فخورًا بتكريم الفائزات الأوائل على الإطلاق بدوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، وهذه اللحظة التاريخية في مجال الرياضة المجتمعية في بلادنا لم تكن لتتحقق لولا رؤية ونهج التطوير تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: الإرادة التي أظهرتها لاعباتنا في الدوري والذي قابله أيضا إرادة المدربات والحكام وفريق الدعم التنظيمي، أهنئكم جميعًا على الارتقاء إلى المستوى العالي الذي وضعه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو سيدي ولي العهد لنا، واليوم بلدنا الغالي فخور جدا بهذا الإنجاز.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنظيمية للدوري عن أفضل الهدافات وأفضل حارسات للمرمى لدور المجموعات في كل مدينة، وكان هدافات مدينة الرياض هن: "سارة الحمد من فريق سما ونور إبراهيم من فريق اليمامة"، وأفضل هدافات مدينة جدة "بيرين صدقة من فريق جدة ايجلز، وتقية رشوان من فريق مِراس"، وكان أفضل هدافات في مدينة الدمام "كارلوتا لوزا من يونايتد ايجلز ومريم العنقري من فريق شعلة الشرقية".

وكانت أفضل حارسات المرمى من كل مدينة، "عفاف المطيري من فريق تحدي الرياض وحصة السديري من نسور جدة وفيكتوريا هارود من شعلة الشرقية".

وتم الإعلان عن الدوري في شهر فبراير من عام 2020، حيث افتتح التسجيل لكل من الفرق والأفراد على موقع الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام.

وفي المجموع، شارك 24 فريقًا عبر المناطق الثلاث، مع قيام اللجنة التنظيمية بتشكيل أربعة فرق جديدة.

وكانت اللاعبات في الفرق الجديدة يمتلكون شغف ممارسة رياضة كرة القدم، لكن لم يكن لديهم الفرصة لتكوين فرق والمشاركة.

وعينت اللجنة فريقًا من المدربات للفرق الفردية المُشكلة حديثًا، مكونة من أربع مدربات دوليات وأربعة مدربات محليات كجزء من مبادرات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع لتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية للسيدات، وبغية تطوير وتعزيز البنية التحتية لمشاركة المرأة في الرياضة.

وتم التعاقد مع 12 من أفضل حكام النخبة النسائية في آسيا لقدومهم الى المملكة لإدارة جميع مباريات دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، بالإضافة إلى تدريب 40 سعوديةً مبتدئةً في مجال التحكيم.

وكان التدريب، ضمن برنامج معايشة، الأول من نوعه، حيث تم تقديم ورش العمل إضافة الى حصص التدريب العملي لتنمية المهارات الرياضية والتحكيمية المحلية، بالإضافة إلى الالتزام التام ببروتوكول احترازات الصحة والسلامة لوزارة الرياضة ومركز وقاية "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".

وتم تطبيق تدابير صارمة خلال جميع أيام المباريات التي تضمنت التباعد الاجتماعي وتقليل التلامس الجسدي وإجراء فحوصات دورية لفيروس "كورونا"، قبل المباريات لجميع الفرق والموظفات وأعضاء التنظيم.

يذكر أن مرحلة المجموعات بدأت في 17 نوفمبر في الرياض وجدة بإجمالي 21 مباراة في كل مدينة، ومباراة خروج المغلوب النهائية بين متصدري المجموعات في كل مدينة للسماح لبطل المدينة بالتأهل الى كأس الأبطال.

وانطلقت المباريات في المنطقة الشرقية في 18 نوفمبر بإجمالي أربعة فرق في مجموعة واحدة بإجمالي ست مباريات - وكان متصدر المجموعة هو المتأهل التلقائي لكأس البطولة.

وبالإضافة إلى الفائزات الأوائل من كل مدينة، فإن ثاني أفضل فريق – ستورم من جدة، بناءً على النقاط قد تأهل أيضًا إلى كأس الأبطال.

وبمجرد انتهاء دور المجموعات، كان المركز الثاني من كل مدينة هو فريق سما من مدينة الرياض، وفريق ستورم من جدة، وفريق المملكة من المنطقة الشرقية.

وخلال مرحلة المجموعات، كانت الجوائز في كل مدينة كالتالي: 60,000 ريال سعودي للمركز الأول، و20,000 ريال للمركز الثاني، وهدافة الدوري 5,000 ريال سعودي وأفضل حارسة مرمى 5,000 ريال سعودي، بإجمالي 270,000 ريال سعودي لمرحلة المجموعات، بينما كانت جوائز كأس الأبطال بقيمة 230,000 ريال سعودي. وخلال دور المجموعات، تم تسجيل 316 هدفًا في 48 مباراة وتوزعت بين 139 هدفًا في جدة و108 هدفًا في الرياض و69 هدفًا في المنطقة الشرقية.

وسيستأنف دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات في نسخته في عام 2021.