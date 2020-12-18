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نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

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وسط مناشدات من أهالي المنطقة لملاحقة المخالفين ومنع الظاهرة

نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

يشهد سوق سبت الجارة أحد أكبر أسواق القنفذة الشعبية، انتشاراً ملحوظاً لظاهرة التسول من قبل مجموعات من النساء والاطفال وكبار سن من مخالفي نظام الإقامة الذين يأتون للسوق كل جمعة لغرض التسول واستعطاف المتسوقين بأطفالهم للحصول على المال بطرق غير مشروعة.

وتعد هذه الظاهرة مخالفة للأنظمة المانعة من التسول وجمع الأموال بطرق مشبوهة وغير مشروعة؛ حيث ناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية بملاحقة المتسولين ومنع انتشار هذه الظاهرة السلبية.

نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

نساء بأطفالهن ومسنّون.. شاهد التسول يضرب أكبر أسواق القنفذة

أسواق القنفذة الشعبية ظاهرة التسول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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