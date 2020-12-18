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يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وتوزيعه بشكل فوري

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ترامب يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وتوزيعه بشكل فوري يعلن الموافقة على لقاح "موديرنا" وتوزيعه بشكل فوري

مصراوي Masrawy

03:33 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(وكالات):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ، أنه تمت الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" إن "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص"، مضيفا: "اللقاحات في طريقها".

وكانت مجموعة من الخبراء في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت يوم أمس بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.

ويتكون اللقاح من جرعتين، يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الأولى، ويمكن تخزينه عند حوالي 20 درجة مئوية تحت الصفر، مما يجعله محافظا على فعاليته لمدة تصل إلى 6 أشهر.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

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مصراوي Masrawy

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