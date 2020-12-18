نيجيريا.. مئات الآباء ينتظرون لقاء أطفالهم بعد إطلاق سراحهم

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مصراوي Masrawy

لاجوس - (د ب أ):

ينتظر عدة مئات من الآباء بفارغ الصبر لم شملهم بأطفالهم بعد أن أطلق الجهاديون في نيجيريا سراحهم.

وفي الأسبوع الماضي، تم اختطاف حوالي 333 تلميذا في هجوم تبنته جماعة بوكو حرام المتطرفة.

وتم إطلاق سراح الصبية أمس الخميس ويتلهف آباؤهم الآن على استقبالهم في المنزل.

وقال مصطفى جاجاريجا لوكالة الأنباء الألمانية، إنه كان في طريقه من قريته إلى بلدة كاتسينا لمقابلة ابنه، وأضاف: "لا أطيق الانتظار لرؤيته. قيل لنا أن حاكم الولاية سيرسلهم أولا للفحص الطبي قبل تسليمهم لنا، نحن الآباء جميعا قلقون للغاية".

وقال والد آخر يدعى ساليسو ماسي، الذي تم اختطاف طفليه، إنه تمكن من التحدث إلى أحدهما. وقال لـ(د.ب.أ): "تحدثت معه عبر الهاتف. بدا منهكا للغاية مما جعلني أشعر ببعض القلق. لم أتمكن من التحدث مع الثاني لذا لا أعرف حالته".

ولم يتضح بعد سبب إطلاق سراح الطلاب فجأة.

وتشكل بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون .

ومنذ عام 2009، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على أيدي تلك الجماعة المتطرفة في المنطقة، كما تم تشريد ما يقدر بنحو 2.5 مليون شخص من ديارهم.

وهدف تلك الجماعة هو فرض تفسير صارم للشريعة الإسلامية.