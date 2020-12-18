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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

تشهد شركة مصر للطيران غدا السبت، أعلى معدل تشغيل يومي وزيادة في عدد الترددات للرحلات الدولية والداخلية والشحن الجوي والركاب، وذلك منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، وتسير الشركة غدًا ٧١ رحلة جوية، تنقل 7 آلاف راكب من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من ( تورونتو، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، نيويورك، موسكو، مدريد، باريس، ميلانو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، أثينا، برلين، فينا، فرانكفورت، البحرين، المدينة المنورة، عمّان، أربيل، جوهانسبرج، الشارقة، آديس ابابا)، ورحلتين إلى كل من (الرياض، الدمام، أبوظبي، لندن، اسطنبول، الخرطوم)، وثلاث رحلات إلى (بيروت، جدة، دبي)، و 15 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلى (الأقصر)، وثلاثة إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، أسوان)، ورحلتين إلى (طابا)، و٨ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من سبعة آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .