أول تعليق من "سيدة الكرم" على براءة المتهمين وطعن النائب العام

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

علقت السيدة سعاد ثابت، المعروفة الحكم الصادر ببراءة المتهمين بالاعتداء عليها منذ عام 2016، معبرة عن "أملها الكبير في توقيع العقوبة اللازمة على المتهمين بتجريدها من ملابسها داخل شوارع القرية، خاصة بعد قرار النائب العام بالنظر في الطعن على براءة المتهمين".

وقضت محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، ببراءة المتهمين الثلاثة في قضية الاعتداء على سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016 .

وأضافت سعاد ثابت "مفيش أغلى من الشرف، ومهما كانت قسوة الحكم لا يتناسب مع جريمة المتهمين في حقي، وما أزال انتظر الأمل وإنصافي، مهما طال الزمن"

وتابعت "سيدة الكرم"، "أنا وأسرتي نعيش في سلام ومعاملة طيبة مع الجميع داخل القرية، ولا يشغلني سوى العمل والنجاح فيه"؛ موضحة: "أحد المتضررين من نجاح أسرتي، أشاع إشاعة تسببت في ما حدث وما أصابنا من حرق منازلنا ونهب ما نمتلكه، والتعدي على أعراضنا وشرفنا، وذلك بسبب نجاحنا في أعمالنا".

وتابعت السيدة سعاد، "مهما كانت عقوبة المتهمين فإنها لا تتناسب مع ما قاموا به من جرائم، وأنه حتى لما صدرت المحكمة حكمها الأول بالسجن على المتهمين بالسجن 10 سنوات لم أفرح، لأن حتى لو صدر حكم بالسجن العمر كله برضه جريمتهم أكبر من كده، لأنهم اعتدوا على عرضي وحتى مهمهمش كبر سني، وأنا الآن ومنذ الحادثة غادرت القرية ولا أعود لها إلا بعد معاقبة المتهمين".

يذكر أن تلك الواقعة، تعود إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين الأهالي داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة حب، ووجود علاقة بين شاب وربة منزل، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى قسم الشرطة لتحرير بلاغ ضد عدد من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها، وجرى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، حيث صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، بإعادة إجراءات المحاكمة حيث صدر حكم أمس الخميس بالبراءة.

وأصدرت محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، براءة كل من: نظير إسحاق وشقيقة "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحاق"، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات .