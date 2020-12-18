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صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد المدينة المنورة في دمياط الجديدة

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صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد المدينة المنورة في دمياط الجديدة صور.. "الأوقاف" تفتتح مسجد المدينة المنورة في دمياط الجديدة

مصراوي Masrawy

03:45 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد المدينة المنورة بمدينة دمياط الجديدة، اليوم الجمعة، في حضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح صحفي، إن المسجد الجديد يأتي ضمن خطة المديرية لافتتاح 12 مسجدا بالإقليم، لافتا إلى أنه تابع عمليات البناء والصيانة لدور العبادة في القرى والمدن الأخرى.

وألقى الشيخ محمد سلامة، خطبة الجمعة الأولى بالمسجد وجاءت تحت عنوان "الوقاية خير من العلاج"، بحضور الدكتور أسامة العبد، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الدينية، والسيد سراج رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بدمياط، وأحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ.

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