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الأب صوّر الواقعة.. تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بطفلة في بني سويف

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الأب صوّر الواقعة.. تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بطفلة في بني سويف الأب صوّر الواقعة.. تفاصيل اتهام مدرس بالتحرش بطفلة في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:44 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

اتهم ولي أمر تلميذة بإحدى المدارس الابتدائية بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، مدرسًا، بالتحرش بابنته، داخل منزلها أثناء إعطائها "درس خصوصي".

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة سمسطا من والد التلميذة "أ.ط.ر" بالصف الثالث الابتدائي والمقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه "و.ر" مدرس ابتدائي بالتحرش بالطفلة أثناء إعطائها "درس خصوصي" داخل المنزل، وقدم تصويرًا فوتوغرافيًا يثبت ذلك.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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