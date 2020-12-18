"تعليم جدة": 680 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد"

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تبدأ الأحد.. "الصقيران" يكشف التفاصيل الكاملة للاستعدادات

وسط استعدادات فنية وتنظيمية وتهيئة متكاملة، تنطلق الأحد القادم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول "عن بُعد"، لـ680 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم جدة للعام 1441- 1442ه‍ـ.

تأتي اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام في ظروف استثنائية. وقد طمأن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، أولياء الأمور والطلاب والطالبات بأن حجم الاستعدادات يعكس العناية والاهتمام المتزايدين على كل المستويات؛ لضمان تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة، ووفق منظومة عمل واضحة ودقيقة مع وضع خطة متابعة للفاقد التعليمي خلال أيام الاختبارات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "تعليم جدة"، حمود الصقيران، أن الاستعداد للاختبارات من حيث التهيئة المناسبة للطلاب والطالبات، تمت من خلال البرامج الإثرائية التعريفية وإجراء اختبارات تجريبية خلال الأسبوع الماضي، لبناء تصور واضح لدى الطالب والطالبة عن آلية الاختبار وطريقة التنفيذ عبر منصة "مدرستي".

وأضاف: سيتم تقديم الدعم الفني والنفسي من القيادات التعليمية والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس من خلال تواجدهم في المدارس طوال فترة الاختبارات؛ لتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم "عن بُعد" متى ما تطلبت الحاجة.

وأردف "الصقيران": سيكون حضور المعلم والمعلمة إلى المدرسة في يوم اختبار مادتهم، والعمل على تصحيح المادة الدراسية والإشراف على سير الاختبارات.

وأشار إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين سيقومون بتأدية اختبارات الفصل الدراسي الأول 680 ألف طالب وطالبة؛ مؤكدًا الدور الهام للأسرة في هذه الفترة الاستثنائية للاختبارات، وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة.

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