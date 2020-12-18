صور.. محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في قرية عرابة أبو الدهب

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، لتصبح قرية نموذجية، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

رافق المحافظ في جولته كل من عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، المهندسةالسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الابنية التعليمية بسوهاج، حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، أعضاء وحدة تنسيق "حياة كريمة" بالمحافظة .

بدأ المحافظ جولته بتفقد تطوير مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها مركز شباب عرابة أبو الدهب، مدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، مدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، محطة رفع الصرف الصحي بالقرية، مبنى الوحدة المحلية، مركز رعاية الأمومة والطفولة.

وتفقد "الفقي" مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، موجها برفع كفاءة فناء المدرسة وعمل البلدورات والمساحات الخضراء داخل المدرسة، مختتما جولته بتفقد مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة مشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب بطاقة 6100 م3/يوم، بتكلفة 84.9 مليون جنيه.

قال محافظ سوهاج إنه جرى مؤخرًا دعم القرية بمبلغ 3 مليون جنيه إضافية من الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية من، لاستكمال تطوير مركز الشباب، وتركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل.

وأضاف "الفقي" أن الدعم الإضافي للقرية جاء لاستكمال خطة تحويلها إلى قرية نموذجية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تطوير القرية، على أن يجرى تطبيق نموذج قرية عرابة أبو الدهب على باقي القرى المستهدفة ضمن المبادرة.