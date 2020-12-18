"أشواط المغاتير " تشعل منافسات مهرجان الإبل

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حضور جماهيري يتفاعل مع العرض المباشر

تشهد منافسات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل، في نسخته الخامسة، حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تفاعلاً مع أشواط عرض منقيات "المغاتير" .

وزادت أشواط "المغاتير " منافسات مهرجان الإبل توهجًا بحضور جماهيري غفير تفاعل مع العرض المباشر من المدرجات والبث عبر الشاشات العملاقة الموجودة، أمام كل مدرج وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية وبرتوكولات وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وتشهد هذه الأيام مسابقات أشواط المغاتير وخاصة الوضح والصفر منها احتدام كبير بين المتنافسين بامتلاك نوادر من الفرديات ذات قيمة سوقية مليونية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لعشاق تلك الفئات وترقب لحظي، كل يوم لإعلان لجان التحكيم النتائج النهائية لأسماء الفائزين.

مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل