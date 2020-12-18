أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أشواط المغاتير " تشعل منافسات مهرجان الإبل

Print
حضور جماهيري يتفاعل مع العرض المباشر

تشهد منافسات مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل، في نسخته الخامسة، حضورًا جماهيريًا غفيرًا، تفاعلاً مع أشواط عرض منقيات "المغاتير" .

وزادت أشواط "المغاتير " منافسات مهرجان الإبل توهجًا بحضور جماهيري غفير تفاعل مع العرض المباشر من المدرجات والبث عبر الشاشات العملاقة الموجودة، أمام كل مدرج وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية وبرتوكولات وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وتشهد هذه الأيام مسابقات أشواط المغاتير وخاصة الوضح والصفر منها احتدام كبير بين المتنافسين بامتلاك نوادر من الفرديات ذات قيمة سوقية مليونية، وسط متابعة جماهيرية كبيرة لعشاق تلك الفئات وترقب لحظي، كل يوم لإعلان لجان التحكيم النتائج النهائية لأسماء الفائزين.

مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين

الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء

"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح"

ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح"

شبكة عيون الإخبارية