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عون يبعث برقية لماكرون للاطمئنان على صحته

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عون يبعث برقية لماكرون للاطمئنان على صحته عون يبعث برقية لماكرون للاطمئنان على صحته

مصراوي Masrawy

03:07 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

بيروت - (د ب أ):

بعث رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، برقية إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن "الرئيس عون أبرق إلى نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، مطمئناً على صحته، ومتمنياً له الشفاء العاجل، بعدما كان قصر الرئاسة الفرنسي أعلن أمس إصابته بوباء كورونا".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أمس الخميس في بيان عن إصابة ماكرون بفيروس كورونا. كما أعلنت عن إلغاء زيارة ماكرون إلى لبنان التي كانت مقررة الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن ماكرون زار لبنان بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي الذي خلف نحو 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والمناطق المحيطة به .

في الثاني من الشهر الجاري عقد مؤتمر افتراضي برعاية ماكرون والأمم المتحدة لدعم لبنان المنهار.

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