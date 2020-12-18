قوات روسية لـ"تأمين النظام العام" في بيلاروس بموجب اتفاق جديد

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مصراوي Masrawy

موسكو - (د ب أ):

أشار اتفاق جديد نشرته حكومة بيلاروس، اليوم الجمعة، إلى امكانية نشر قوات تابعة للحرس الوطني الروسي في البلاد لـ"تأمين النظام العام".

وتُنظم احتجاجات حاشدة ضد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، الكسندر لوكاشينكو مطلع كل أسبوع في مينسك، منذ انتخابات مثيرة للجدل قبل خمسة أشهر.

وروسيا هي أقرب حلفاء بيلاروس الجارة. وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإرسال مسؤولي تطبيق القانون إلى بيلاروس، إذا لزم الأمر لقمع الاحتجاجات.

ويقود لوكاشينكو /66 عاما/ بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة في شرق أوروبا وتتاخم دول الإتحاد الأوروبي، بولندا وليتوانيا ولاتفيا، منذ أكثر من ربع قرن، ويسمح بمعارضة ضئيلة.

ويرفض الإتحاد الأوروبي الاعتراف به بوصفه الرئيس الحالي، قائلا إن انتخابات التاسع من أغسطس "ليست حرة ولا نزيهة".

وتم اعتقال عشرات الآلاف منذ الانتخابات، طبقا لتقييم صادر عن الأمم المتحدة.