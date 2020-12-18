أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قوات روسية لـ"تأمين النظام العام" في بيلاروس بموجب اتفاق جديد

Print
قوات روسية لـ"تأمين النظام العام" في بيلاروس بموجب اتفاق جديد قوات روسية لـ"تأمين النظام العام" في بيلاروس بموجب اتفاق جديد

مصراوي Masrawy

02:53 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

موسكو - (د ب أ):

أشار اتفاق جديد نشرته حكومة بيلاروس، اليوم الجمعة، إلى امكانية نشر قوات تابعة للحرس الوطني الروسي في البلاد لـ"تأمين النظام العام".

وتُنظم احتجاجات حاشدة ضد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، الكسندر لوكاشينكو مطلع كل أسبوع في مينسك، منذ انتخابات مثيرة للجدل قبل خمسة أشهر.

وروسيا هي أقرب حلفاء بيلاروس الجارة. وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بإرسال مسؤولي تطبيق القانون إلى بيلاروس، إذا لزم الأمر لقمع الاحتجاجات.

ويقود لوكاشينكو /66 عاما/ بيلاروس، وهي جمهورية سوفيتية سابقة في شرق أوروبا وتتاخم دول الإتحاد الأوروبي، بولندا وليتوانيا ولاتفيا، منذ أكثر من ربع قرن، ويسمح بمعارضة ضئيلة.

ويرفض الإتحاد الأوروبي الاعتراف به بوصفه الرئيس الحالي، قائلا إن انتخابات التاسع من أغسطس "ليست حرة ولا نزيهة".

وتم اعتقال عشرات الآلاف منذ الانتخابات، طبقا لتقييم صادر عن الأمم المتحدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية