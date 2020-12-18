إثيوبيا تحاول احتواء أزمة الحدود مع السودان

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مصراوي Masrawy

أديس أبابا- (بي بي سي):

زار اليوم رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان المنطقة الحدودية مع إثيوبيا عقب هجوم أمس على الحدود. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد علق على الهجوم قائلا إن حكومته تتابع عن كثب الهجوم الذي شنته قوات وميليشيات إثيوبية على دورية من الجيش السوداني.

وأكد في تغريدة: أن مثل هذه الحوادث لن تؤثّر على الروابط بين البلدين فالحوار هو الأساس لحل مختلف القضايا.

وكان الجيش السوداني قد أصدر بيانا الاربعاء قال فيه إن احدى دورياته تعرضت لكمين نصبته القوات الاثيوبية داخل الاراضي السودانية، خلال دورية أمنية في المنطقة الحدودية، أسفرعن وقوع إصابات وأضرار.

ولم يحدد الجيش السوداني عدد القتلى، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن العدد بلغ ثلاثة، بينهم ضابط.

وزار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إثيوبيا لفترة وجيزة يوم الأحد، ونقل لمسؤوليها مخاوفه بشأن التهديدات الأمنية على طول حدوده مع إقليم تغراي الذي اندلع فيه قتال في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.