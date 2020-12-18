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"قصة جريمة دفع تمنها الأب".. ضبط المتهمين باختطاف والد "مستريح الدقهلية"

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"قصة جريمة دفع تمنها الأب".. ضبط المتهمين باختطاف والد "مستريح الدقهلية" "قصة جريمة دفع تمنها الأب".. ضبط المتهمين باختطاف والد "مستريح الدقهلية"

مصراوي Masrawy

02:44 م الجمعة 18 ديسمبر 2020


كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 6 متهمين احتطفوا مسن انتقاما من نجله استولى على 12 مليون جنيه منهم بزعم استثمارها بالدقهلية.

تلقى قسم أول المنصورة بلاغا من موظف بالمعاش، 71 سنة، مقيم ببندر طلخا" بتلقيه اتصال هاتفي

من مجهول أبلغه خلاله بقيامه باختطاف شقيقه 84 سنة، تاجر، مطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "نصب، استيلاء" وذلك لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور حاصل على بكالوريوس ويعمل بدولة الإمارات منذ حوالى عام له معلومات جنائية " بالاستيلاء على 12 مليون جنيه منه وبعض التُجار "مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بدمياط" لاستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يفي بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ .

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي إلى تحديد مرتكبي الواقعة ستة متهمين تاجرين وعامل وثلاثة موظفين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلي عن المجني عليه بالقرب من قرية الوكالة دائرة مركز شربين.

وأمكن ضبطهم عدا أحدهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا باتفاقهم على اختطاف المجني عليه لقيامه ونجله بالاستيلاء منهم على مبالع مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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