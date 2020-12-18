دير شبيجل: الاتحاد الأوروبي كان بإمكانه طلب المزيد من لقاح "بيونتيك"

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بروكسل - (د ب أ):

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الاتحاد الأوروبي كان بإمكانه شراء المزيد من لقاح كورونا من تطوير شركتي "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية على نحو يفوق الـ300 مليون جرعة التي طلبها بالفعل.

ونقلت المجلة، اليوم الجمعة، عن مصادر في المفاوضات قولها إن "بيونتيك" عرضت على الاتحاد ما يصل إلى 500 مليون جرعة.

وقال رئيس شركة "موديرنا" الأمريكية للتقنيات الحيوية، ستيفان بانسل، للمجلة إن شركته كان يمكن أن تسلم المزيد من لقاحها إلى الاتحاد الأوروبي على نحو يفوق الـ160 مليون جرعة المتفق عليها.

وهذان اللقاحان هما أول لقاحين من المنتظر الموافقة عليهما في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع صدور الموافقة بالنسبة للقاح "بيونتيك/فايزر" الأسبوع المقبل، وبالنسبة للقاح "موديرنا" في أوائل يناير. وفي ألمانيا، من المقرر أن تبدأ التطعيمات يوم 27 ديسمبر.

ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على مسار المفاوضات مع شركات الأدوية التي أجرتها المفوضية نيابة عن جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ومع ذلك، أوضح أن الهدف كان الحصول على مجموعة واسعة من الموردين المختلفين بتقنيات مختلفة، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يزيد من فرص الحصول على لقاح فعال وغير مكلف ضد فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن سعر لقاح "بيونتيك/فايزر" الذي طورته الشركتان باستخدام تقنيات جديدة أعلى بعدة مرات من أسعار اللقاحات التي تم تطويرها بالطرق التقليدية، مثل اللقاح الذي تعتزم شركة "آسترازينيكا" طرحه في السوق. وقد لا يحتاج اللقاح التقليدي أيضا إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية على غرار لقاح "بيونتيك/فايزر"، إلا أنه فعاليته أبطأ، ولم يتحدد بعد موعد صدور الموافقة بشأنها.

وقال كارل لاوترباخ، الخبير في سياسة الشؤون الصحية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألمانية، في تصريحات لـ "دير شبيجل": "يمكن لألمانيا أيضا شراء لقاحات إضافية بشكل مباشر من الشركات، واعتقد أننا يجب أن نفعل ذلك أيضا".

وكتبت "دير شبيجل" أن الطاقات الإنتاجية لدى "بيونتيك" و"موديرنا" ستستنفد إلى حد كبير بحلول الصيف.

وسيستغرق التطعيم شهورا حتى يكتمل على أي حال. ولوقف جائحة كورونا، يقدر الخبراء أنه يجب تطعيم حوالي 60 إلى 70 في المئة من السكان ؛ هذا يعني تطعيم 58 مليون شخص في ألمانيا.