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مؤرخ إسرائيلي يصف اللقاحات بأنها أفضل ابتكار في التاريخ

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مؤرخ إسرائيلي يصف اللقاحات بأنها أفضل ابتكار في التاريخ مؤرخ إسرائيلي يصف اللقاحات بأنها أفضل ابتكار في التاريخ

مصراوي Masrawy

02:49 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

تل أبيب - (د ب أ):

وصف المؤرخ الإسرائيلي يوفال نوح هراري، المعروف بمؤلفاته الأكثر مبيعا ومن بينها "الإنسان الحديث، تاريخ موجز للبشرية"، اللقاحات بأنها أفضل ابتكار على الإطلاق اليوم الجمعة في مقطع تم نشره عبر موقع تويتر.

وقال المؤرخ إنه قبل عصر اللقاحات كان حوالي ثلث الأطفال يموتون نتيجة أمراض معدية مختلفة قبل سن البلوغ.

ونشر التسجيل قبل يوم من بدء إسرائيل في تطعيم السكان ضد كوفيد- 19، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر هراري أن البالغين أيضا عاشوا في خوف دائم من الأوبئة المميتة.

وتساءل بشأن الناس الأحياء اليوم الذين لديهم رفاهية الشك في فوائد اللقاحات: "لقد قامت اللقاحات بعمل جيد لدرجة أن الكثير منا لا يستطيع حتى تخيل مدى سوء الحياة بدونها".

تأتي تصريحات المؤرخ الاسرائيلي في وقت تسعى فيه كل دول العالم للحصول على لقاحات ضد الذي اصاب 74 مليونا و983 ألفا و485 شخص وتسبب في وفاة مليون 662 الف و680آخرين ،بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج للأنباء الصادرة صباح اليوم الجمعة .

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