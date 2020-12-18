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البرهان يتفقد القوات السودانية عند حدود إثيوبيا

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البرهان يتفقد القوات السودانية عند حدود إثيوبيا البرهان يتفقد القوات السودانية عند حدود إثيوبيا

مصراوي Masrawy

02:48 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(وكالات)

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى ولاية القضارف الواقعة عند الحدود مع إثيوبيا بعد هجوم أودى مؤخرا بأرواح عدد من العسكريين السودانيين في المنطقة.

وأفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن البرهان، وهو القائد العام للقوات المسلحة، وصل أمس الخميس برفقة عدد من القيادات العليا في الجيش إلى مطار الفرقة الثانية مشاة في القضارف، وكان في استقباله قائد المنطقة العسكرية الشرقية وقائد الفرقة الثانية مشاة بالولاية.

وأشارت الوكالة إلى الزيارة جاءت بهدف "الوقوف ميدانيا على القوات المسلحة في أعقاب الاعتداءات التي وقعت قبل يوم على الشريط الحدودي"، مؤكدة أن رئيس المجلس السيادي عقد فور وصوله اجتماعا مشتركا مع قيادات الفرقة.

ويأتي ذلك على خلفية إقرار الجيش السوداني بمقتل عدد من عسكريه جراء كمين نصبته "القوات والمليشيات الإثيوبية" في الولاية.

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