الصين: نحافظ على اتصال وثيق مع الصحة العالمية بشأن منشأ كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بكين - أ ش أ

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الجمعة، إن الصين تحافظ على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن التعاون في العثور على منشأ فيروس كورونا والأعمال المستقبلية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يتعلق العمل للعثور على منشأ الفيروس مع كثير من الدول والمناطق.

وأضاف بين –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إعلان "باباتوندي أولووكوري" مدير شؤون الطواريء الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية عن مواصلة المنظمة التنسيق مع الصين لمناقشة تشكيل مجموعات الخبراء الدولية ومواقع زيارتهم في الصين- أن الصين ترحب بالفريق الدولي وزيارتهم، لافتا إلى أنه منذ تفشي فيروس كورونا الجديد، قام الجانب الصيني بالتعاون مع المنظمة العالمية بموقف مفتوح وشفاف ومسؤول في مجال العثور على منشأ الوباء.

وتابع أن المنظمة العالمية نظمت زيارة مرتين إلى الصين، وأجرى الخبراء الصينيون مع منظمة الصحة العالمية وفريق الخبراء الدولي تبادلات عديدة عبر رابط فيديو؛ لمشاركة نتائج الصين في العثور على منشأ الوباء وتجاربها في مكافحته، منوها إلى أن المنظمة أنجزت تقدما في أبحاث منشأ كورونا في العالم وحقق التعاون بين الجانبين تقدما باستمرار.