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بالجهود الذاتية.. سكرتير عام أسيوط يفتتح مسجد النور في قرية البورة -صور

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بالجهود الذاتية.. سكرتير عام أسيوط يفتتح مسجد النور في قرية البورة -صور بالجهود الذاتية.. سكرتير عام أسيوط يفتتح مسجد النور في قرية البورة -صور

مصراوي Masrawy

02:45 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، مسجد النور بقرية البورة التابعة لمركز أسيوط، على مساحة 200 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

وهنأ سكرتير عام محافظة أسيوط، أهل القرية بافتتاح المسجد؛ مؤكدًا أنه جرى افتتاح 7 مساجد جديدة اليوم إضافة إلى ما سبق افتتاحه خلال الشهور الثلاث الماضية بالمحافظة ما يقرب من 66 مسجدًا.

وشدد على الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات والتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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