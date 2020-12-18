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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، توقيع الكشف الطبي على عيون 320 مواطنًا بقرية الكفور بمركز كوم إمبو بأسوان، ضمن سلسلة قوافل مبادرة "طاقة نور" للكشف على أمراض العيون وبخاصة أمراض الشبكية، وذلك ضمن جهود صناع الخير في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" في محافظة أسوان.

قال الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إن القافلة وقعت الكشف على 320 مواطنًا، وتوزيع أدوية لـ85 حالة، وأخذ مقاييس 100 نظارة طبية، وتحويل 90 مواطنًا لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة، بالإضافة إلي إجراء فحوصات الشبكية لعدد 35 حالة، لافتًا إلى أن القافلة قدمت خدمات الكشف مجانًا من خلال فريق من أمهر أطباء العيون في مصر.

وأضاف أن قوافل مبادرة "طاقة نور تهدف إلى الحد من أخطار أمراض الشبكية وكافة أمراض العيون، وتستهدف تقديم خدمات الكشف وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان تمامًا، ويجري تنفيذ القوافل مع الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفق توصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.