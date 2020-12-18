أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا

Print
الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا الحالة السادسة.. وفاة مديرة مدرسة في البحيرة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

01:59 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

شهد مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وفاة ألفت الوكيل، مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وتعد هذه الوفاة هي الحالة السادسة بين مديري المدارس بمحافظة البحيرة خلال أقل من شهر، بعد أن سبقها وفاة 5 مديرين آخرين.

كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية وفاة كل من المهندس السيد دحروج، مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، ومحمود الحسيني، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق، بكفر الدوار، محمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور، وإبراهيم سلامة، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية، التابعة لإدارة مركز دمنهور، النقيب عبد القادر النقيب، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، بإدارة شبراخيت.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية