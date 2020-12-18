شاهد.. مدير "هيئة مكة" يتفقد تنفيذ حملة "الصلاة نور" ويلتقي محافظ رابغ

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فيما التقى بمنسوبي الفرع وحثهم على تطبيق التعليمات المنظمة للخطة التوعوية

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، فؤاد بن سعود العمري، بجولة تفقدية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رابغ للوقوف ميدانياً على آلية تفعيل حملة "الصلاة نور" في الأسواق والميادين العامة بالمحافظة، توعوياً وميدانياً ومتابعة تنفيذ البرامج والاطلاع على أعمال الحملة.

وفي الشأن ذاته، التقى "العمري" بمحافظ رابغ خالد بن محمد بن مبيريك وشكره على دعمه وتعاونه في تفعيل الحملة وجميع برامج الهيئة ميدانياً وتوعوياً في جميع الوسائل المتاحة في المحافظة".

كما التقى المدير العام بمنسوبي الهيئة وحثهم على تطبيق التعليمات المنظمة لخطة الفرع الميدانية والتوعوية، مؤكداً على أهمية تفعيل الحملات التي أطلقتها الرئاسة لتوعية المجتمع ومنها (الصلاة نور) والاستمرار في بذل المزيد وتسخير كافة الإمكانات والوسائل لتوعية المجتمع بمكانة الصلاة في الإسلام ووجوبها وعظم شأنها، وأثرها على المسلم في حياته؛ حيث تخلل اللقاء الاستماع إلى طلبات منسوبي هيئة محافظة رابغ وتذليل جميع العقبات

وأثناء الجولة زار "العمري" مركز هيئة الأبواء للوقوف ميدانياً على مواقع العمل الميداني، كما ألقى محاضرة توعوية عن أهمية الصلاة بعنوان (الصلاة نور) في جامع رابغ الكبير بالمحافظة؛ حيث تأتي هذه البرامج بمتابعة من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكة المكرمة