أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني

Print
إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني
بعد توقيع المملكة اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق برنامج عالمي

إشادة أممية بجهود المملكة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني

أشادت وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، بجهود المملكة؛ ممثلة في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الرامية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة لإطلاق برنامج عالمي لحماية الأطفال.

وبهذه المناسبة، أشار الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، إلى أن سلامة الأطفال على الإنترنت أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال إن إطلاق هذا البرنامج سيساهم في الحد من الجرائم التي تستهدف الأطفال على الإنترنت، وسيساهم في توفير الموارد والمهارات اللازمة للأطفال أنفسهم، بالإضافة إلى المدربين والآباء.

وأفاد بأن الاتحاد يقدر جهود المملكة العربية لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني والمتمثلة في مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

بدورها، قالت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد دورين بوغدان مارتن: هذا البرنامج يُعد مَعلمًا بارزًا للتعاون العالمي المتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت، وسيساعد الاتحاد في بناء القدرات، وتزويد جميع الأطراف ذات الصلة بمهارات السلامة الرقمية.

من جانبه، نوّه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، بتمكين الأطفال وحمايتهم في الفضاء سيبراني، كما أنه يمثل أولوية قصوى لدى سمو ولي العهد؛ حيث أطلق مبادرة عالمية لحماية الأطفال في العالم السيبراني.

وأوضح أن الهيئة عملت جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتصميم هذا البرنامج العالمي الشامل، والذي نتطلع أن يُحدث أثرًا على زيادة التعاون الدولي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء السيبراني.

جدير بالذكر أن إطلاق الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لهذه الشراكة الاستراتيجية؛ يأتي للإسهام في تحقيق أهداف المبادرة التي تبناها سمو ولي العهد، والمعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي تم الإعلان عنها في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم تنظيمه في الرياض في الربع الأول من العام الحالي 2020م.وكالة الأمم المتحدة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

شبكة عيون الإخبارية