"الزومرنية فيها حاجة حلوة".. مبادرة لعزل أعمدة الإنارة بمحيط مدارس القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلقت مدرسة الزومرنية الابتدائية في إدارة كفر شكر التعليمية، مبادرة تحت عنوان "الزمرونية فيها حاجة حلوة"، لتغطية ورفع درجات الأمان لأعمدة الإنارة بالقرية وتغطيتها بمواسير بلاستكية.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة أمطار الشتاء حرصًا على جميع أهالي القرية وخاصة الأطفال وتلاميذ المدارس.

قال سيد جعفر منسق الحملة، إن المدرسة بدأت بالفعل في تغطية كل أعمدة الإنارة بنطاق المدرسة والمنطقة المحيطة بها، كما تعهد أبناء القرية من معلمي المدرسة باستكمال المبادرة وتغطية أعمدة الإنارة في نطاق محل سكنهم بالقرية.

وأوضح جعفر، أن تكلفة تغطية العمود الواحد بمواسير بلاستيكية تتكلف فقط 100 جنيه ثمن الخامات، أما التركيب فهو تبرع من أعضاء الحملة وأهالي القرية.