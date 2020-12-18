أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208  خلال الـ24 ساعة الماضية

Print
"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208  خلال الـ24 ساعة الماضية "الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 208  خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (174) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (360690) حالة، من بينها (3016) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (436) حالة حرجة، كما تم تسجيل (208) حالات تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (351573) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6101)حالة ، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً "لافتةً أنه تم إجراء (42448) فحص مخبري جديد.

ونصحت الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

فيروس كورونا: عالمة صينية تنفي المزاعم عن تخليق الفيروس في المعمل

شبكة عيون الإخبارية