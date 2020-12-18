محكمة التحكيم الرياضية تقرر منع الرئيس الروسي من حضور الألعاب الأولمبية

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يشمل أولمبياد طوكيو 2021 وبكين 2022 والمعاقين وبطولة العالم لمدة عامين

قررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، منع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور الألعاب الأولمبية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي (الذي تأجل لصيف 2021 بسبب كورونا)، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي، وأولمبياد المعاقين، وكذلك بطولة العالم لمدة عامين، وفقًا لبيان المحكمة.

وينطبق حظر المحكمة على "ممثلي الحكومة الروسية"، كما ورد في فقرة خاصة من القرار، ويشمل "نواب الوزراء والوزراء ونواب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد الروسي".

وصرح فلاديمير دجاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية، بأن روسيا ستطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضية بمنع الرئيس بوتين من حضور الألعاب الأولمبية.

وقال دجاباروف: "هذا القرار فوضى مطلقة وهو غير لائق تمامًا، بالطبع ستعارض روسيا هذا القرار ولن نتركه دون رد".

وبحسب عضو مجلس الاتحاد الروسي، فإن قرار المحكمة الرياضية غير مقبول قانونًا، لأنه إذا كان هناك مذنبون، فتجب معاقبتهم كأشخاص، وليس كدول بأكملها أو رؤساء لأكبر القوى الأولمبية في العالم".محكمة التحكيم الرياضية كاس