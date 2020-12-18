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النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

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النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم" النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

مصراوي Masrawy

02:28 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب ـ طارق سمير:

أمر المستشار النائب العام بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بواقعة "سيدة الكرم"، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وبرأت محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، 3 متهمين المتورطين في قضية الاعتداء على السيدة سعاد ثابت، 70 عامًا، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" في مركز أبوقرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وقال إسماعيل سيد، محامي المتهمين، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن المحكمة قضت ببراءة "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

كانت قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت مشاجرة في 20 مايو 2016، على خلفية تردد شائعة عن علاقة بين ربة منزل متزوجة، بشاب متزوج، وجرى إحالة المتهمين الـ3 للمحاكمة، إذ صدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وأُعيدت إجراءات المحاكمة وصدر حكم اليوم بالبراءة.

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