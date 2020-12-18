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وفاة سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

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وفاة سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ وفاة سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

02:18 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وفاة سيدة في العقد الثاني من عمرها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء تلقيها العلاج بقسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي.

وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن السيدة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل الصحي بمستشفى قلين المركزي، وهي حامل في الشهر السادس، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج.

كانت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، دعت المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والاحتياطات اللازمة لمواجهة المستجد، حفاظًا على الصحة العامة.

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