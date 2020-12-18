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كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 75 مليونا والوفيات 1.66 مليون

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كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 75 مليونا والوفيات 1.66 مليون كورونا حول العالم.. الإصابات تصل إلى 75 مليونا والوفيات 1.66 مليون

مصراوي Masrawy

01:57 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 74 مليونا و983 ألفا و485 حتى الساعة 8 و26 دقيقة بالتوقيت العالمي من صباح اليوم الجمعة.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج للأنباء أن عدد الوفيات الناتجة عن كوفيد-19 الناتج عن وصل إلى مليون و662 ألفا و680 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 74 مليونا و983 ألفا و485 حتى الساعة 8 و26 دقيقة بالتوقيت العالمي من صباح اليوم الجمعة.

كما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز وبلومبرج للأنباء أن عدد الوفيات الناتجة عن كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا وصل إلى مليون و662 ألفا و680 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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