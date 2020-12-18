نتائج التجارب ما بعد السريرية للقاح "فيكتور" في يناير المقبل

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

تستمر في روسيا تجارب ما بعد التسجيل، وتجارب ما بعد السريرية للقاح "إيبيفاكورونا" EpiVacCorona المضاد لفيروس كورونا، والذي طوره مركز أبحاث "فيكتور".

جاء ذلك على موقع "ستوب كورونا" Stopcoronavirus.ru الروسي، نقلا عن مركز أبحاث "فيكتور" التابع لجهاز الخدمة الفدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان "روس تريب نادزور" Rostrebnadzor.

وكانت التجارب قد بدأت في 11 ديسمبر، وشارك فيها 150 متطوعا فوق سن الـ 60 عاما، و3000 متطوع فوق سن 18. بينما أعلنت رئيسة "روس تريب نادزور"، آنا بوبوفا، أن التجارب السريرية للقاح "إيبيفاكورونا" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما على وشك الانتهاء.

وسجل لقاح "إيبيفاكورونا" الروسي في 14 أكتوبر ليصبح اللقاح الثاني بعد "سبوتنيك-V". ومن المفترض إنتاج 50 ألف جرعة من اللقاح بنهاية العام الجاري، بحيث تستخدم 5 آلاف جرعة منها للبحث، والباقي للجمهور، ومن المقرر إنتاج اللقاح بكميات كبيرة بدءا من مطلع العام القادم 2021.

وفي ديسمبر أرسلت وثائق لقاح "إيبيفاكورونا" إلى منظمة الصحة العالمية.

من جانبها أعلنت "روس تريب نادزور"، في 15 ديسمبر الجاري، أن هناك 1438 متطوعا في الفئات العمرية التي تزيد عن 18 عاما، وأيضا في الفئات العمرية التي تزيد عن 60 عاما، قاموا بتجربة اللقاح، ولم تظهر على أي منهم أعراض جانبية.