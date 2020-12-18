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مركز روسي: اللقاح المخفف ضد كورونا هو المكون الأول لـ"سبوتنيك ـV"

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مركز روسي: اللقاح المخفف ضد كورونا هو المكون الأول لـ"سبوتنيك ـV" مركز روسي: اللقاح المخفف ضد كورونا هو المكون الأول لـ"سبوتنيك ـV"

مصراوي Masrawy

01:48 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية، ألكسندر جينتسبورج، أن اللقاح المخفف (لايت) ضد المستجد هو المكون الأول للقاح "سبوتنيك ــ V"، مشيرا إلى أنه لا يتطلب إجراء تغييرات في تكنولوجيا الإنتاج نفسها.

وقال جينتسبورج في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: "ليس هناك حاجة إلى تغيير أي شيء، إنه فقط المكون الأول للقاح".

وأضاف:" أنه من المحتمل أن المناعة بعد اللقاح المخفف من نسخة "سبوتنيك ـ V" الأساسية ستستمر لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، وستكون فعاليتها حوالي 85 بالمئة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع أمس الخميس، "إن المتخصصين في مركز جامالي يريدون ابتكار "لقاح مخفف" بحقنة واحدة وفترة أقصر لإنتاج الأجسام المضادة لفيروس " كورونا" المستجد".

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