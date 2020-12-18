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لدمجهم في المجتمع.. مسيرة لذوي القدرات الخاصة بسفح الأهرامات - صور

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لدمجهم في المجتمع.. مسيرة لذوي القدرات الخاصة بسفح الأهرامات - صور لدمجهم في المجتمع.. مسيرة لذوي القدرات الخاصة بسفح الأهرامات - صور

مصراوي Masrawy

02:21 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

تصوير محمد حسام الدين
شهدت منطقة الأهرامات الأثرية، اليوم الجمعة، انطلاق مسيرة من ذوى القدرات الخاصة، ضمن مبادرة "قادرون باختلاف" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للدعوة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية دون حواجز.

وذلك من خلال استخدام التقنيات المساعدة وإطلاق مسيرات تدعم ذوى الهمم فى عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالدول عقب انطلاقها من .

نظم المسيرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

ووفق برنامج الأمم المتحدة، فإن المسيرة تسهم فى زيادة الوعى بأهمية إتاحة التقنيات المساعدة المناسبة من أجل تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال دعم استقلاليتهم واعتمادهم على الذات، كمجال جديد من العمل البرامجي التى يخطط برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للتوسع فى العمل به في مصر، تحقيقاً للوعد الذي قطعته لخطة 2030 للتنمية المستدامة بضمان شمول الكافة وألا يخلف ركب التنمية أحدا فى الوراء.

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