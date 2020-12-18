صور.. محافظ المنيا يوجه إدارة المرور بـ"رفع السيارات المتهالكة"

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إدارة المرور بإعادة تنظيم الشوارع وحصر كافة السيارات المتهالكة بالتنسيق مع الوحدة المحلية والعمل على رفعها من جميع الشوارع، وتكثيف الحملات المرورية على الأكمنة والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، اليوم الجمعة؛ لبحث استكمال ودراسة عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة المقبلة.

وقال المحافظ، إن الهدف من اللجنة متابعة كافة الملفات والمقترحات الخاصة بتجميل المحافظة، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

واستعرض الاجتماع، تطوير بعض المناطق بالمدينة منها (ميدان صفي الدين ابوشناف – ومقترح لتنفيذ عدد من الاعمال الفنية - وتطوير الحديقة الدولية بشرق النيل – ومرسي اخناتون) والعمل على تنفيذ تصميمات متطورة ومبتكرة، ما يعكس حضارة مدينة المنيا.