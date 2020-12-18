رئيس زامبيا يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

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استعراضا علاقات التعاون بين البلدين.. وسبل تعزيزها

استقبل الرئيس إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية زامبيا، بالمقر الرئاسي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل "قطان"، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع له، فيما حمله رئيس جمهورية زامبيا تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وشهد الاستقبال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية، التقى "قطان"، اليوم، وزير خارجية جمهورية زامبيا جوزيف مالانجي.

وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.