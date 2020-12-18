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صور.. فحص 1158 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

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صور.. فحص 1158 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف صور.. فحص 1158 حالة خلال قافلة طبية مجانية في بني سويف

مصراوي Masrawy

01:56 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة في بني سويف، قافلة طبية في قرية سالم البحيري بمركز الفشن، اليوم الجمعة، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شارك في القافلة، الدكتورة هايدى محمد عبدالوهاب منسق القوافل الطبية العلاجية، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، إذ شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1158 مواطنًا، وإجراء 115 تحليل الدم، و44 تحليل طفيليات، وإجراء 28 أشعة، 49 موجات فوق صوتية، وتحويل 26 مريضًا للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيفية وصحية لـ100 مواطن عن الأمراض المعدية شملت موضوعات (الالتهاب الكبدي الفيروسي – المستجد- أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا) - الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.

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