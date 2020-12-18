جامعة أسيوط: فحص 595 مريضًا ضمن قافلة مجانية في "عرب الكلابات"

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الجمعة، عن اختتام أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع جامعة المنصورة وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن أساتذة وأخصائيين وعدد من طلاب الفرق النهائية بكليات الطب والصيدلة والطب البيطري ومعهد الأورام والتربية النوعية والتربية الرياضية والتمريض والخدمة الاجتماعية والزراعة، شاركوا في قافلة قرية عرب الكلابات بمركز الفتح.

وأضافت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أنشطة القافلة بقرية عرب الكلابات تضمنت تقديم خدمة طبية متخصصة لنحو 595 مريض في تخصصات الأنف والأذن، وأطفال، وأمراض عصبية، وأمراض النساء، والصدر والمسالك، والرمد، وأمراض الباطنة، والعظام، إلى جانب 13 حالة جراحة و50 أشعة و13 تحاليل، وهو ما تضمن تحويل 111 حالة للعلاج والمتابعة بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وأوضحت نائب رئيس جامعة أسيوط، أن القافلة البيطرية قدمت أكثر من 4145 خدمة بيطرية تضمنت 195 للأبقار، و94 جاموس، و147 أغنام ، و144 ماعز ، و14 من خيول ، و51 للحمير و3500 لمختلف أنواع الطيور الداجنة، إلى جانب رش نحو 253 حيوانًا ضد الطفيليات الخارجية.