★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الصحة، أن احتمالية انتقال فيروس كورونا وإصابته للأفراد، ضعيفة جدا.

وأضافت وزارة الصحة، في منشور على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، " أنه يجب ترك الأحذية على مداخل المنازل، خاصة حال وجود أطفال رضّع وصغار يلهون على الأرض، ما يمنع تلامس الأحذية بأي قاذورات أو فضلات تلتصق بنعلها.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت خروج 200 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، أمس، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 105919 حالة حتى اليوم.