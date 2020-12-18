أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مضيفات سعوديات.. "الخطوط" تعلن فتح باب التوظيف

Print
مضيفات سعوديات.. "الخطوط" تعلن فتح باب التوظيف مضيفات سعوديات.. "الخطوط" تعلن فتح باب التوظيف

مضيفات سعوديات..

أعلنت الخطوط ، عبر موقعها الرسمي للتوظيف، فتح باب التوظيف للمواطنات السعوديات في مجال الضيافة الجوية (Cabin Attendant - Saudi Female).

ووضعت الخطوط السعودية عدة شروط للقبول، منها: أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً (وفقاً للتقويم الميلادي).. وأن تتجاوز المتقدمات شروط القبول، ومنها: شرط المستوى المطلوب للغة الإنجليزية، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً لمعايير الخطوط السعودية واجتياز الفحص الطبي.

وأشار إعلان التوظيف للمتقدمات بتقديم السيرة الذاتية، وبطاقة هوية وجواز سفر صالحين لمدة ستة أشهر على الأقل.

الخطوط السعودية التوظيف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

على مدى 41 عامًا.. السعودية داعم لوحدة الصف الخليجي.. قرارات مهمة ومواقف راسخة

شبكة عيون الإخبارية