مضيفات سعوديات.. "الخطوط" تعلن فتح باب التوظيف

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت الخطوط السعودية، عبر موقعها الرسمي للتوظيف، فتح باب التوظيف للمواطنات السعوديات في مجال الضيافة الجوية (Cabin Attendant - Saudi Female).

ووضعت الخطوط السعودية عدة شروط للقبول، منها: أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، وألا يقل عمرها عن 20 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً (وفقاً للتقويم الميلادي).. وأن تتجاوز المتقدمات شروط القبول، ومنها: شرط المستوى المطلوب للغة الإنجليزية، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفقاً لمعايير الخطوط السعودية واجتياز الفحص الطبي.

وأشار إعلان التوظيف للمتقدمات بتقديم السيرة الذاتية، وبطاقة هوية وجواز سفر صالحين لمدة ستة أشهر على الأقل.

الخطوط السعودية التوظيف