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تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.. تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

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تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.. تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

مصراوي Masrawy

01:23 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر من أنباء بشأن اتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، الجمعة، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، مُوضحةً أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن، وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.

وأضافت الوزارة أنه في إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضاً على دمج عدداً من شركات الغزل والنسيج، بما يسهم في تحسين الأداء.

وناشدت وزارة قطاع الأعمال العام جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.

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