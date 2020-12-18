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تورد لقاح "سبوتنيك -V" إلى تركمانستان

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روسيا تورد لقاح "سبوتنيك -V" إلى تركمانستان تورد لقاح "سبوتنيك -V" إلى تركمانستان

مصراوي Masrawy

01:42 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

أعلن السفير الروسي لدى تركمانستان ألكسندر بلوخين ، أن بلاده ستزود تركمانستان بلقاح "سبوتنيك ــ V" المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد إنتاجه بالحجم المطلوب في مؤسساتها.

وقال بلوخين -خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم الجمعة- " قدم الجانب الروسي لقاح الأنفلونزا الموسمية إلى تركمانستان، ونأمل أن يكون لقاحنا، ولاسيما (سبوتنيك ــ V)، مطلوبًا من الجانب التركماني".

وأضاف: "أن الجانب الروسي سيوفر هذا اللقاح بمجرد إنتاج الكميات اللازمة منه في المؤسسات الروسية"، مشيرا إلى أن بلاده تبرعت بأكثر من 50 ألف نظام اختبار للكشف عن "كوفيد-19" لتركمانستان.

وأوضح السفير الروسي أن هناك تعاونا نشطا بين الأطباء في وتركمانستان عبر الإنترنت، مضيفاً "أن تركمانستان اشترت أدوية ومستلزمات طبية من روسيا بأكثر من 8 ملايين دولار".

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