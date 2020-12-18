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جيمي كارتر يقرر أخذ لقاح كورونا

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جيمي كارتر يقرر أخذ لقاح كورونا جيمي كارتر يقرر أخذ لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

01:27 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(وكالات):

انضم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، إلى مجموعة متنامية من الرؤساء ونواب الرؤساء السابقين والمقبلين ممن هم على استعداد ومن المتوقع أن يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت مؤسسة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أن الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، يخطط لتلقي لقاح ، بحسب ما نقلته " اليوم".

وقالت في بيان: "بعد التشاور مع أطبائه، يتطلع الرئيس كارتر (96 عاما) إلى تلقي لقاح كوفيد-19 عندما يكون متاحا له"، مؤكدة أن " كارتر وزوجته روزالين يدعمان بالكامل جهود اللقاح، ويشجعان كل شخص مؤهل للحصول على التطعيم بمجرد توفره في مجتمعاتهم".

وكان الرؤساء الأمريكيين السابقين، جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما، أعلنوا عن استعدادهم للتطعيم العلني ضد مرض كوفيد-19، الذي يتسبب به فيروس كورونا، بهدف "تعزيز الثقة بسلامة وفعالية اللقاح".

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