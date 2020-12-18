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الرئيس الروسي: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب

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الرئيس الروسي: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب الرئيس الروسي: تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب

مصراوي Masrawy

01:20 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

موسكو - أ ش أ

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن تفاقم الصراع في قره باغ زاد من مخاطر انتشار الإرهاب في المنطقة"، مشيرا إلى أن الاشتباكات والاقتتال في هذه المنطقة أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا وتفاقم الوضع الصعب أصلا في منطقة القوقاز ككل.

وأضاف الرئيس الروسي، في كلمته خلال قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة: "أن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تبذل كل ما في وسعها لتحقيق استقرار الوضع هناك".

وفيما يتعلق بمواجهة وباء المستجد، أعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان ضد الفيروس.

وقال بوتين بهذا الشأن: "أوشك إعداد خطة عمل للتعاون في مكافحة الأوبئة على الانتهاء، وروسيا بالطبع مستعدة لمساعدة بلدان رابطة الدول المستقلة في تطعيم السكان باستخدام اللقاحات الروسية مثل "سبوتنيك ــ V" و"ايبيفاك كورونا" ولقاحات أخرى ستظهر في المستقبل القريب".

ودعا الرئيس الروسي، بلدان رابطة الدول المستقلة للعمل معًا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا أننا جاهزون لهذا العمل المشترك ومهتمون به.

يشار إلى أن رابطة الدول المستقلة هي منظمة دولية أورو-آسيوية تتكون من 11 جمهورية سوفيتية سابقة من بينها وبيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا وأذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان ومقرها في مينسك عاصمة بيلاروسيا.

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