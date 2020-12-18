"تضامن المنيا" تشارك في فعاليات تعزيز المواطنة بقرية البرشا

مصراوي Masrawy
01:41 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
المنيا - محمد النادي:
شاركت مديرية التضامن بمحافظة المنيا، في فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة"، داخل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي اختتمت أمس الخميس، من خلال تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم وتوصيل المساعدات إلى المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بالقرية.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له، إن تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.
وأضاف المحافظ، أن الفعاليات شارك في تنفيذها مديريات "الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي"، وجمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة مديرية التموين، من خلال تنظيم القوافل التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.