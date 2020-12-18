"تضامن المنيا" تشارك في فعاليات تعزيز المواطنة بقرية البرشا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

شاركت مديرية التضامن بمحافظة المنيا، في فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة"، داخل قرية البرشا التابعة لمركز ملوي، والتي اختتمت أمس الخميس، من خلال تقديم خدماتها عبر الهلال الأحمر وعدد من الجمعيات بالقرية لدعم وتوصيل المساعدات إلى المنازل للأسر الأكثر احتياجًا بالقرية.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في تصريحات له، إن تلك الفعاليات تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد الاحتياجات الفعلية بالقرية.

وأضاف المحافظ، أن الفعاليات شارك في تنفيذها مديريات "الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي"، وجمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة مديرية التموين، من خلال تنظيم القوافل التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.