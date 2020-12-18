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بنغلاديش.. إحباط تهريب المخدّر المجنون إلى وأمريكا عبر البريد السريع

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بنغلاديش.. إحباط تهريب المخدّر المجنون إلى السعودية وأمريكا عبر البريد السريع بنغلاديش.. إحباط تهريب المخدّر المجنون إلى وأمريكا عبر البريد السريع

بنغلاديش.. إحباط تهريب المخدّر المجنون إلى السعودية وأمريكا عبر البريد السريع

كشفت إدارة مكافحة المخدرات في بنغلاديش، عن إحباطها تهريب أحد أخطر أنواع المخدرات عبر البريد السريع إلى والولايات المتحدة.

وقال تقرير صحيفة "بنغلا ترببيون"، إن تجار المخدرات حاولوا إرسال شحنات مخدرات من نوع "يابا"، الذي يُطلق عليه المخدر المجنون، وذلك عبر البريد إلى الخارج، وتم تسجيل 9 حالات في الأشهر الستة الماضية فيما يتعلق بـ 14 شحنة من هذا القبيل، حيث تمّ ضبط أول شحنة لهذا العام في يونيو ويوليو ونوفمبر، وتمّ دهم خدمة البريد السريع الدولية وتم الاستيلاء على الشحنات.

وقال المحقّق راميشوار داس؛ مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن هناك تسع حالات لشحنات "يابا" إلى السعودية والولايات المتحدة والقضايا قيد التحقيق، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل.

ويعد "يابا" نوعاً من أنواع المخدرات الخطيرة التي تسبّب أمراضاً غير قابلة للعلاج، ويؤدي بمتعاطيها في أحيان كثيرة، إلى الإصابة بجلطات دماغية والجنون.

وفي عام 2018 كشف لبنان عن انتشار هذا النوع من المخدرات بين الشباب اللبنانيين، وأشارت قوى الأمن الداخلي حينها، إلى أنها وصلت إلى لبنان عن طريق بورما مروراً ببنغلاديش، وتمّ توقيف 9 بنغاليين؛ ليتبيّن أن عملية التهريب إلى لبنان تتم بعد وضع الحبوب داخل قطع من اللحم.بنغلاديش مكافحة المخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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