أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

Print
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

مصراوي Masrawy

01:15 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدِ على أراض زراعية لمحاولة بناء على مساحة 120 مترا بقرية العنانية، وأخرى على مساحة 60 مترا بطريق المفارق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

وزير التعليم العالي: مضاعفة ميزانية "نسور التنمية" لربط علماء مصر بالخارج

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

أمين "الأوقاف السودانية" يشيد بتجربة مصر في استثمار مال الوقف

شبكة عيون الإخبارية