حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم الجمعة، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، بالتنسيق مع مديرية الزراعة.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدِ على أراض زراعية لمحاولة بناء على مساحة 120 مترا بقرية العنانية، وأخرى على مساحة 60 مترا بطريق المفارق.

وأكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق، على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة.