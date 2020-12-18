يصاحبها أمطار ورياح.. الإسكندرية تستعد لـ"الفيضة الصغرى"- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، اليوم الجمعة، استعداداتها لمواجهة تداعيات نوة "الفيضة الصغرى"، المقرر أن تضرب المدينة الساحلية غدا.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، من المقرر أن تتعرض الإسكندرية، غدا، ولمدة 5 أيام، لنوة "الفيضة الصغرى" والتي يصاحبها عادة أمطار ورياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأجرت إدارة المتابعة بحي وسط الإسكندرية، أعمال تطهير لـ 40 شنيشة و4 مطابق بشوارع وسط البلد، لمنع حدوث تجمعات لمياه الأمطار، وضمان استمرار حركة المرور.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إدارة الكهرباء بمتابعة أعمال صيانة واستعدال الأعمدة المائلة والآيلة للسقوط، حفاظا على سلامة المواطنين خلال النوة.

وامتدت أعمال تطهير شنايش الأمطار إلى أحياء العامرية أول ثان، وتحديدًا بمناطق كوبري العامرية والهوارية ومحيط إستاد الجيش ببرج العرب.

وفي سياق متصل، شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم، استقرارًا نسبيًا حيث توقف هطول الأمطار، فيما استمر الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة ونشاط الرياح.